Последнее обновление: 15.06.2022 17:12

Лукашенко разрешил платить калийные пошлины в российских рублях и юанях

Лукашенко указом разрешил уплачивать экспортную таможенную пошлину на калийные удобрения в российских рублях, китайских юанях, долларах США и евро.

"Документ направлен на расширение видов валют, в которых может уплачиваться вывозная таможенная пошлина на калийные удобрения. Указом предусмотрена возможность ее уплаты в российских рублях, китайских юанях, долларах США и евро", - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Совмину в 2022-2023 годах предоставлено право принимать решения об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения.

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