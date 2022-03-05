Лукашенко подписал засекреченный указ об экспорте калия

Лукашенко 3 марта 2022 года подписал указ №77 об экспорте калийных удобрений, суть которого закрыта грифом «ДСП (для служебного пользования)».

Грифом секретности закрыты два пункта указа, первый и второй. Третий гласит, что Белорусской калийной компании предоставлено «право использовать в наименовании (в реквизитах документов или рекламных материалах) слово «белорусская» и иметь печать, штампы и бланки с изображением Государственного герба Республики Беларусь».

Четвертым пунктом указа отменено действие 14-ти ранее принятых указов о регулировании калийной отрасли.