Литва расценивает транзит удобрений "Беларуськалия" угрозой нацбезопасности

Комиссия правительства Литвы по проверке сделок стратегических предприятий назвала во вторник договор государственной компании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" представляющим угрозу для нацбезопасности страны.

"Комиссия приняла решение, что заключенный в 2018 году между "Беларуськалием" и "Летувос гележинкеляй" договор об организации перевозки грузов по железной дороге, а также изменение, внесенное в договор в октябре 2021 года, не соответствуют интересам национальной безопасности", - говорится в сообщении, передает ТАСС со ссылкой на BNS.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис 8 декабря обратился в комиссию с просьбой оценить договор "Летувос гележинкеляй" и "Беларуськалия" на предмет его соответствия интересам национальной безопасности. Как было указано в сообщении, если правительство Литвы признает, что договор представляет угрозу для безопасности страны, это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.