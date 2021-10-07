Снопков: Никто не говорит, что экспорт калия и нефтепродуктов прекратится

Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков назвал психологическими заявления о возможном скором прекращении экспорта калия и нефтепродуктов, подкрепив свое суждение заявлением о повышенном спросе на данную категорию товаров.

"Никто не говорит, что это прекратится. Я бы сказал, что это такие психологические заявления в интернете. Бизнес расставит все на свои места. Потребность мирового рынка в этих продуктах расставит все на свои места", - заявил Снопков, которого цитирует БелТА.

По его словам, сегодня спотовая цена на калийные удобрения достигает $1 тыс. за тонну, в то время как еще в начале года Беларусь заключала долгосрочные контракты по цене $210-$215 за тонну.

Снопков рассуждает, что оставить рынок без белорусского калия, значит, обвалить его как с точки зрения мировой продовольственной безопасности, так и с точки зрения бизнеса как такового, что нецелесообразно.

"Скажите, фермерам, сельхозпроизводителям мира нужна такая цена? Если будет такая цена основных ингредиентов урожая, то какова будет стоимость зерна, сои? Думаю, что в конечном счете здравомыслие восторжествует и калий будет продаваться на рынке и дальше", - подытожил Снопков.