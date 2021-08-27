Экспорт калия из Беларуси за 7 месяцев 2021 года достиг 6,98 млн. тонн

Экспорт калия из Беларуси за 7 месяцев 2021 года составил 6,98 млн. т, что на 655 тыс. тонн или 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные сегодня озвучил гендиректор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, сообщает БелТА. Экспортная выручка за этот же период увеличилась на 13,4%.

На внутренний рынок за 7 месяцев 2021 года отгружено 625 тыс. т, что на 65,5% больше к аналогичному периоду прошлого года.

Производство калийных удобрений за 7 месяцев 2021 года составило 7,546 млн. т, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений - на 12,1%, тукосмесей - на 28,5%.

Производственные мощности ОАО "Беларуськалий" использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.