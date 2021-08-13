Головченко: К декабрю Беларусь будет готова к перевалке калия через порты России

Беларусь к декабрю будет полностью готова к перевалке калийных удобрений через российские порты.

Об этом заявил премьер Беларуси Роман Головченко, комментируя высказывания литовских чиновников о приостановке транзита белорусских удобрений к декабрю.

«Прежде всего, нас никто об это не уведомил. Узнал об этом из СМИ. Не знаю, это мнение частное или государственная позиция», - почему-то обиделся Головченко, хотя заявления литовских чиновников исходят из того, что на санкции США против Беларуськалия вступят в силу с 8 декабря 2021 года и не допускают никаких исключений в отличие от санкций Евросоюза.

«В любом случае мы имели в виду этот вариант. Готовились и прорабатывали альтернативные маршруты поставок белорусских удобрений», - сказал далее премьер.

"Сейчас работаем в плотном контакте с российскими партнерами. Изучаем, где наибольшая маржинальность при отгрузке, другие логистические тонкости, связанные с судами определенного типа, складами, мощностями для хранения", - пояснил он.

По его словам, среди рассматриваемых вариантов порты в Мурманске и Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства.

Головченко утверждает, что проблем не должно возникнуть, поскольку работа в этом направлении якобы ведется давно.

"Есть поддержка и Российской Федерации. Уверен, выйдем и на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки. Работа ведется интенсивно, поэтому к декабрю, когда, как нас оповестили, прекратят транспортировку, мы будем полностью готовы к перевалке удобрений через альтернативные точки", - заверил он.

Пресс-служба Совмина РЬ также сообщает, что если Литва примет такое решение самостоятельно, то потери выручки для нее составят порядка 100 млн евро.