Беларусь отгружает в Литву рекордные объемы калия накануне санкций США

Импорт белорусских удобрений в Литву в сентябре по сравнению с тем же месяцем 2020 года вырос на 78% и был рекордным почти за 20 лет по данным за сентябрь в этот период, следует из материалов Департамента статистики Литвы.

"Сентябрьский импорт белорусских удобрений в Литву рекордный, если брать все сентябрьские данные с 2004 года", - заявил экономист литовской консалтинговой компании Brandnomika Александр Изгородин, сообщает Интерфакс.

При этом он отметил, что, вероятно, поставка удобрений в последнее время увеличивается искусственно, чтобы пополнить запасы до вступления в декабре в действие санкций США, наложенных на производителя калийных удобрений "Беларуськалий".

"Рынок сейчас готовится к санкциям США, и импорт в Литву увеличивается искусственно, чтобы заполнить склады, чтобы еще несколько месяцев можно было продавать удобрения на европейском рынке", - заявил он.

Изгородин полагает, что введенные летом Еврокомиссией санкции "очень бумажные" - они не охватывают основных формул поставок белорусских удобрений, поэтому продукты "пока едут как обычно". Кроме того, считает экономист, санкции ЕС были применены только к договорам, которые подписаны после 25 июня, поэтому, скорее всего, минудобрения экспортируются по ранее заключенным договорам.

Однако порт Клайпеды и литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai не отмечают увеличения транзита удобрений.

Руководитель департамента инфраструктуры Клайпедского порта Видмантас Паукште заявил, что в сентябре в порту перевалено 1,4 млн тонн удобрений - на 5,9% больше, чем год назад. Он не отмечает "особых колебаний", так как это не только белорусские удобрения, некоторое количество этого продукта перевозит литовская компания Achema.

Lietuvos gelezinkeliai в сентябре перевезла удобрений столько же, сколько и в прошлом году - около 1 млн тонн.