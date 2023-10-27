Лукашенко советует «мечущимся» украинцам начинать переговоры с РФ

Лукашенко из деревни Новая Околица в очередной раз посоветовал Украине срочно начать мирные переговоры с РФ, пока в самой Украине еще есть кому вести эти переговоры.

"Вы видите, они мечутся - украинцы. И даже если американцы будут им помогать, они уже намекают - не беспредельно, думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное - дали команду "Стоп". Вот с 00.00 часов "Стоп": никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливают. Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем - о земле и о мире", - заявил Лукашенко.

Он допускает, что украинская сторона будет ставить вопросы по Восточной Украине, Донбассу, Крыму.

«Но желать это надо за столом переговоров, чтобы никто не воевал и не гибли люди. Самое опасное для Украины - оружие будет, но воевать будет некому. Мы же видим, что там происходит. В начале эти, знаете, идеологически воспитанные, нацмены настоящие - они воевали. Где они? Они все погибли практически или калеками остались", - утверждает Лукашенко.

По его словам, в Украине людей фактически хватают на улице и неподготовленными отправляют воеват: "Говорят, в штурмовые отряды ставят с оружием, и на баррикады, где россияне сидят до зубов вооруженные. Назад не повернешь - заградотряд. Из Украины бегут люди, воевать никто не хочет".

Текущую ситуацию на фронте Лукашенко характеризует как патовую - никто не может ничего сделать и как-то серьезно укрепить и продвинуть свои позиции. "Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Гибнут люди".