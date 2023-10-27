Лукашенко: Третья мировая война может начаться с Ближнего Востока

Противостояние между Израилем и террористами ХАМАС может стать началом третьей мировой войны, заявил сегодня Лукашенко, возложив ответственность на США и Израиль.

"Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом? Если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты - положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов", - заявил Лукашенко.

По его мнению, использование сторонами конфликта оружия, которое производится в том или ином государстве, еще ничего не доказывает: "Да, ракеты, вроде "Шахиды", беспилотники летают. Так и ваши беспилотники, ракеты в Украине летают. Идет торговля оружием. Это плохо. Но это же легально. Может, кто-то через какие-то руки и купил, ХАМАС купил эти ракеты. А сколько из Украины оружия поступило туда? Показывают номера этих американских винтовок. Они же все на учете. Вот они из Украины поступили и поступают", - утверждает пенсионер.

"Поэтому неразбериха серьезная. Если американцы, подтянув туда эти ударные авиагруппы, авианосцы, начнут бомбить со Средиземного моря, хотя не думаю, что они безумцы, какие-то страны и особенно Иран, то Иран ответит. И не факт, что авианосец устоит в Средиземном море. Потопят. Это катастрофа. Поэтому очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия. Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, - американцы - они не знают, во что это выльется", - знает Лукашенко..

"Но на месте арабы их предупреждают - шииты и другие. Они же наносят удар по их базам в Сирии и прочее - там, где американские базы расположены. Они их предупреждают: ребята, мы не те, что были 10 лет назад", - добавил он.