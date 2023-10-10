ООН: Число жертв с обеих сторон в войне Израиля с ХАМАС превысило 1600 человек

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) опубликовало очередную оперативную сводку о том, что происходило в последние сутки на территории Израиля и сектора Газа.

Палестинские боевики продолжают обстреливать Израиль ракетами, в то время как израильские войска в понедельник продолжали наносить интенсивные удары по позициям ХАМАС.

По данным на вечер понедельника, в результате нападения ХАМАС на Израиль в общей сложности погибло более 900 израильтян, а также иностранных граждан.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, по меньшей мере 2 616 человек получили ранения.

По данным Министерства здравоохранения Газы, 687 палестинцев погибли и еще 3 800 человек получили ранения.

Еще 17 палестинцев, в том числе четверо детей, были убиты в результате действий израильской армии на Западном берегу реки Иордан, 295 получили ранения.

Массовое перемещение населения в секторе Газа за последние 24 часа достигло более 187 518 человек, ожидается его дальнейшее увеличение.

С начала эскалации боевых действий в Газе был нанесен ущерб четырем школам и восьми медицинским учреждениям.

ООН отмечает, что число временно перемещенных лиц в секторе Газа является самым высоким с момента 50-дневной эскалации боевых действий в 2014 году.