Власти Израиля обещают стереть ХАМАС с лица земли

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся продолжать борьбу с боевиками ХАМАС, заявив, что каждый член этой группировки — «покойник».

В своем заявлении в среду Нетаньяху впервые четко выразил намерение Израиля уничтожить ХАМАС после субботнего нападения.

«ХАМАС — это ДАЕШ (группировка „Исламское государство“, признанная террористической и запрещенная во многих странах), и мы сокрушим их и уничтожим, как мир уничтожил ДАЕШ», — сказал Нетаньяху в коротком телеобращении, передает BBC.

В среду Нетаньяху и лидер партии «Национальное единство» Бенни Ганц договорились о формировании чрезвычайного правительства и «военного кабинета».

Тем временем, Армия обороны Израиля заявляет, что наносит удары по сети туннелей движения ХАМАС в секторе Газа.

«Считайте, что в секторе Газа есть один слой для гражданских лиц и один слой для ХАМАС, – заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус в видеообращении, опубликованном в Twitter.

По его словам, туннели, построенные за годы с момента прихода ХАМАС к власти в Газе в 2007 году, используются для транспортировки грузов, а также для планирования и проведения операций против Израиля.

«Здесь гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Израильские ВВС наносят удары по многим районам Газы. Мы в первую очередь наносим удары по командирам, высшим руководителям ХАМАС во всех эшелонах власти», – сказал он.

«Что бы это ни было, если это принадлежит ХАМАС, мы наносим удар», – добавил представитель ЦАХАЛ.