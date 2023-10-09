Президент Израиля: Со времен Холокоста не было убито столько евреев за один день

Президент Израиля Ицхак Герцог в обращении к нации призвал политиков всех стран осудить действия ХАМАС и поддержать Израиль «на словах и деле».

По его словам, «со времен Холокоста не было убито столько евреев за один день".

«Мы стали свидетелям того, как еврейских мужчин и женщин, пожилых людей и даже выживших при Холокосте засовывают в грузовики и увозят в плен. ХАМАС повторяет методы ИГИЛ. Вламывается в дома гражданских, хладнокровно убивает целые семьи. Жестоко сжигает, избивает и пытает своих жертв. Эта жестокость, бесчеловечность и варварство, присущая монстрам - не людям – монстрам, - заявил Герцог.

«Я говорил с мировыми лидерами, которые в ярости из-за атаки ХАМАС. Я призываю политиков всех стран: громко и четко осудить действия ХАМАС. Второе: возложить на ХАМАС всю ответственность за состояние заложников и потребовать вернуть их Израилю. И третье: поддержать Израиль на словах и деле», - подчеркнул он.