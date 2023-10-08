Кабинет безопасности Израиля одобрил уничтожение потенциала ХАМАС

Кабинет безопасности Израиля одобрил решения, направленные «на уничтожение военного и правительственного потенциала ХАМАС, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после заседания кабинета.

«Мы вступаем в долгую и изнурительную войну. К войне нас вынудило убийственное нападение ХАМАС», - заявил Нетаньяху, которого цитирует израильская газета Haaretz.

Он также добавил, что «в настоящее время завершается первый этап, на котором уничтожена большая часть вражеских сил, проникших на нашу территорию».

«Мы начали формирование наступательной операции, которая будет продолжаться беспрекословно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и одержим победу», — заверил Нетаньяху.

Он также объявил, что Кабинет безопасности решил прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля, подполковник Джонатан Конрикус в беседе с корреспондентом CNN заявил, что в субботней атаке на Израиль участвовали «несколько сотен», возможно, до 1000 боевиков ХАМАС.

Израильские СМИ в течение ночи сообщили об освобождении заложников в кибуце Беэри и южном городе Офакиме.

Израильские военные также сообщили, что нанесли артиллерийский удар по району в Ливане, откуда были произведены выстрелы по Израилю.

По словам трех источников Reuters, ответные удары Израиль начал наносить после того как снаряды, выпущенные с территории Ливана, попали в израильскую военную позицию в городе Беэр-Шева.