Последнее обновление: 14.09.2023 11:56

Европарламент призвал суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко

Европарламент утвердил резолюцию с призывом к Международному уголовному суду (МУС) выдать ордер на арест Лукашенко за депортацию украинских детей.

В резолюции Европарламент осудил незаконное перемещение более 2 150 детей, в том числе детей-сирот, с оккупированных Россией территорий Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где их подвергают русификации.

Парламент поддержал расследование украинской прокуратуры о роли Беларуси в принудительных депортациях и считает, что действия самого Лукашенко и его режима также могут составлять преступление против человечности в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда.

Таким образом Европарламент "считает Лукашенко таким же ответственным за эти военные преступления, как и Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и поэтому призывает МУС рассмотреть возможность выдачи аналогичного международного ордера на арест Лукашенко".

Европарламент также призвал Совет ЕС расширить список лиц, на которых распространяются санкции ЕС, включив в него лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей в Беларусь.

Далее по теме
Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование