Палата Кочановой внезапно отреагировала на слушания в Европарламенте двухнедельной давности

Верхняя палата белорусского парламента разродилась заявлением по поводу прошедших в Европарламенте около двух недель назад слушаний по Беларуси.

Сенаторы назвали прошедшие 19 октября 2022 года в Европарламенте слушания «очередной демонстрацией пренебрежения к Республике Беларусь и попыткой преднамеренной дискредитации политики нашей страны».

«Не выдерживают никакой критики попытки ряда евродепутатов навязать свою необоснованную, политически ангажированную точку зрения о роли руководства Беларуси в развитии ситуации вокруг Украины», - также говорится в заявлении.

При этом, в заявление указывается на «безальтернативность политико-дипломатического пути разрешения российско-украинского конфликта».

«Осуждаем курс Европарламента на поддержку радикальной «беглой» белорусской оппозиции и ее планов по силовому свержению законной власти в нашей стране. Это своего рода поддержка терроризма и грубого вмешательства в дела суверенного государства…», - также сказано в заявлении.

Ведомые Натальей Кочановой сенаторы также верят в то, что «в Европейском союзе придет осознание пагубности подобной политики в отношении Республики Беларусь».