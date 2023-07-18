Последнее обновление: 18.07.2023 13:46

Евродепутаты просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко

Депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Александра Лукашенко.

Об этом говорится в принятом во вторник комитетом по иностранным делам Европарламента докладе об отношениях ЕС с Беларусью, сообщает пресс-служба парламента.

Депутаты заявили, что Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине в связи с войной, и преступления, совершенные в Украине, в том числе из-за роли белорусского режима в незаконном вывозе детей.

Доклад призывает институты ЕС и государства-члены принять все необходимые меры на международном уровне, чтобы сделать возможным уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

Депутаты отмечают: поскольку Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, то суду следует рассмотреть возможность выдачи аналогичного ордера на арест Лукашенко.

Европарламентарии считают, что Совет ЕС также должен расширить список белорусских и российских лиц, на которых распространяются санкции ЕС, чтобы ограничения распространялись на тех, кто причастен к принудительной депортации украинских детей.

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