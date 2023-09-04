Air China и Rolls-Royce создали в Пекине СП по ремонту авиадвигателей

Авиаперевозчик Air China и британская Rolls-Royce приступили к созданию инфраструктуры для совместного предприятия в Пекине, которое будет заниматься техобслуживанием и ремонтом авиационных двигателей.

Новая компания Beijing Aero Engine Services Company Limited (BAESL) создана на паритетных началах и будет предоставлять местным и зарубежным авиаперевозчикам услуги по техобслуживанию двигателей Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 и Trent 1000 aero, сообщает агентство "Синьхуа".

BAESL будет расположена рядом с пекинским международным аэропортом "Шоуду", который является узловым для Air China. Планируется, что СП приступит к обслуживанию клиентов в 2026 году. В перспективе компания будет способна ремонтировать до 250 авиационных двигателей в год.

Создание СП, как ожидается, будет содействовать развитию сектора техобслуживания и ремонта авиадвигателей Air China и в дальнейшем обеспечит безопасность парка авиакомпании, заявил замгендиректора China National Aviation Holding Corp. Ни Цзилян.

Китай в настоящее время является третьим по величине рынком продукции Rolls-Royce и важной частью глобальной цепочки поставок, отметил президент подразделения гражданской авиации Rolls-Royce Роб Уотсон. По его словам, BAESL станет СП компании по техобслуживанию и ремонту авиадвигателей в континентальной части Китая и четвертым подобным предприятием в мире.

Rolls-Royce обслуживает более половины парка широкофюзеляжных самолетов Китая, по данным компании.