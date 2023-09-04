Зависимость ЕС от импорта российских нефти и газа за 2 года снизилась до 2% и 13%

Доля импортируемого ЕС из РФ ископаемого топлива за 2 года существенно снизилась.

Как сообщается в отчете Евростата, по данным на конец июня 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года зависимость по нефти снизилась с 29,2% до 2,3%, по газу - с 38,5% до 12,9%, по углю - с 45% до 0%.

Импорт природного газа в ЕС из России значительно увеличился в период с января 2021 года по март 2022 года, поскольку цены резко выросли. С апреля по июнь 2022 года поставки российского сырья в свете нескольких пакетов санкций, введенных Евросоюзом, постоянно и существенно снижались. "Увеличение импорта в период с июля по сентябрь 2022 года из-за роста цен носило временный характер", - сообщается в отчете статистической службы ЕС. При этом больше всего газа во втором квартале текущего года ЕС импортировал из США (24%), также выросли поставки из Алжира (18%), Великобритании (15%) и Норвегии (10%).

В сфере поставок нефти и нефтепродуктов с одновременным уменьшением присутствия России на европейском рынке увеличились доли Саудовской Аравии (на 5 процентных пунктов) до 11%, Норвегии (+3 п.п.) также до 11%. Крупнейшим поставщиком и здесь стали США - 13%. На Казахстан приходится 8%.