Молдова установила новый рекорд по использованию энергии из возобновляемых источников

Молдова в воскресенье установила новый национальный рекорд по доле энергии из возобновляемых источников в структуре потребления. Об этом во вторник заявили в Министерстве энергетики Молдовы

Согласно информации, 29 июня 48% всей потребленной в Молдове электроэнергии обеспечили солнечные, ветровые и гидроэлектростанции. В отдельные часы этот показатель превысил 82%, сообщает Newsmaker.

"Такого результата удалось достичь благодаря увеличению мощностей возобновляемой энергетики, снижению потребления в выходные и благоприятным погодным условиям", – отметили в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что развитию сферы возобновляемых источников в стране за последние годы способствовали упрощенные процедуры подключения к сети и новые механизмы отбора проектов.

За последние 5 лет мощности ветровой и солнечной энергетики в Молдове выросли в восемь раз и на май 2025 года составляли 689 МВт.

"Наша цель – к 2030 году достичь 30% доли возобновляемых источников в общем потреблении. По прогнозам, уже в 2025 году этот показатель достигнет 27%", – отметили в министерстве.

В 2024 году Молдова произвела примерно на 33% собственной электроэнергии больше, чем в 2023 году. Главный прирост произошел благодаря строительству новых солнечных электростанций и ветровых турбин.

В апреле 2025 года Молдова впервые получила более 30% электроэнергии из возобновляемых источников.