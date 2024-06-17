Молдова к 2025 году почти удвоит мощности для производства энергии за счет ветра

Молдова уже установила ветряные турбины мощностью 133 МВт, а к 2025 г. еще 105 МВт будут выделены на первом аукционе крупным ответственным производителям. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

В сообщении отмечается, что энергия ветра также означает меньше денег, потраченных на импорт ископаемого топлива. И, конечно же, это означает меньше выбросов CO2 и более чистый воздух в городах и селах.

Министерство энергетики уже начало подготовку к очередному раунду тендеров на строительство ветроэлектростанций в конкретных местах, считая, что это свидетельствует о быстром развитии технологий и в Молдове.

«К 2030 г. у нас будут ветряные турбины мощностью 600 МВт, что в 2,4 раза больше мощности крупнейшей электростанции АО Termoelectrica. Согласно Национальному интегрированному плану энергетики и климата, к 2030 г. около 30% потребляемой в Молдове энергии должно вырабатываться из возобновляемых источников», - заявили в министерстве.