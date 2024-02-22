Последнее обновление: 22.02.2024 16:56

ЕС снизил импорт нефти из РФ в 4-м квартале до 3%, газа - до 13%

Страны Евросоюза снизили импорт нефти и нефтепродуктов из России с 28% от общего приобретаемого объема в четвертом квартале 2021 года до 3% в конце прошлого года.

Согласно данным статуправления Евростата, крупнейшими поставщиками в 4-м квартале 2023 года стали США, на долю которых пришлось 16%, Норвегия (11%) и Казахстан (9%). Далее идут Саудовская Аравия (7%), Ливия (6%), Ирак (6%) и Нигерия (6%). Годом ранее на Россию приходилось 15% от общего объема.

Доля России в импорте природного газа в ЕС снизилась с 33% в конце 2021 года до 13% в последнем квартале прошлого года. Здесь среди поставщиков лидируют США (22%), Норвегия (21%) и Алжир (18%).

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