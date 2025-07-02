Украина начала импорт газа по новому маршруту из Греции

Украина с июля начала импорт природного газа по совместному маршруту Трансбалканского направления. Объемы транспортировки газа соответствуют забронированным мощностям – около 162 тысячи кубометров в сутки, сообщает отраслевое издание ExPro.

Объемы импорта природного газа в Украину 1 июля выросли на 42% по сравнению с 30 июня, до 26,7 млн кубометров. Это самое высокое суточное значение импорта за четыре с половиной месяца, с 18 февраля 2025 года.

Природный газ транспортируется из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову в Украину и поступает на "таможенный склад" украинских подземных хранилищ.

"Если в июне почти весь природный газ импортировался напрямую в украинскую ГТС, то уже в июле большая часть газа поступает на "таможенный склад" украинских ПХГ – 24,7 млн кубометров 1 июля, или более 92% всего импорта. Напрямую в ГТС поступает 2 млн куб м или 7,6% импорта", – сообщает ExPro.

Если объемы импорта сохранятся на таком уровне, то в июле общий импорт газа в Украину может превысить 800 млн кубометров.

В первой половине 2025 года Украина увеличила объемы импорта природного газа более чем в 12 раз – до почти 2,1 млрд кубометров. Это наивысшее значение за первое полугодие за последние пять лет с 2020 года.