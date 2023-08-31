Последнее обновление: 31.08.2023 17:51

В Гомеле вынесли приговор экс-журналистке Ларисе Щиряковой

В Гомельском областном суде вынесли приговор бывшей журналистке, краеведу и фотографу Ларисе Щиряковой, которую признали виновной в «дискриминации Беларуси» и «содействии экстремистской деятельности».

Бывшую журналистку судили по ч. 1, 2 ст. 361−4 УК (Содействие экстремисткой деятельности) и ст. 369 УК (Дискредитация Республики Беларусь). Процесс был закрытым, дело рассматривал судья Николай Доля.

По обоим обвинениям Ларисе грозило до 7 лет лишения свободы.

31 августа суд назначил ей 3,5 года колонии общего режима и штраф в 3500 рублей.

Журналистку задержали в декабре прошлого года.

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