Последнее обновление: 26.07.2023 18:05

Вынесли приговоры журналисту Павлу Можейко и адвокату Юлии Юргилевич

Журналист Павел Можейко и адвокат Юлия Юргилевич приговорены к 6 годам лишения свободы. Такие же сроки для них запрашивал и прокурор.

Суд над политзаключенными шел с 10 июля в Гродненском областном суде, дело рассматривал судья Максим Филатов.

Павел Мажейко, задержанный 30 августа 2022 года, признан виновным в «содействии экстремистской деятельности».

Аналогичное обвинение было предъявлено Юлии Юргилевич, у которой отозвали лицензию. Адвокат, защищавшая многих граждан, преследуемых властями по политическим мотивам, была задержана в августе 2022 года.

Обвиняемые вину не признали. Юргилевич заявила, что ее содержали в «скотских условиях» и не давали ознакомиться с делом.

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