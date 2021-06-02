Трех обвиняемых по «делу Тихановского» приговорили на сроки от 2 до 4 лет колонии

В суде Октябрьского района Гродно вынесли приговор трем обвиняемым по «делу Тихановского».

Так, координатора инициативной группы Светланы Тихановской Дмитрия Фурманова приговорили к 2 годам колонии, члена этой группы Евгения Розниченко — к 3,5 годам колонии, волонтера группы Владимира Книгу приговорили к 4 годам колонии строгого режима.

Книгу, Розниченко и Фурманова обвиняли в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). Кроме того, Розниченко и Книгу обвиняли в насилии над милиционерами (статья 364 УК).

Прокурор просил наказать двумя годами колонии общего режима Дмитрия Фурманова, Евгению Розниченко назначить 3,5 года колонии, а Владимиру Книге — 4 года колонии строгого режима. Суд услышал прокурора.