Госпогранкомитет Беларуси посетовал на новую провокацию на границе с Украиной

Неизвестный проник со стороны Украины на территорию Беларуси и «украсил» пограничный столб элементами военной формы, сообщил Госпогранкомитет РБ.

"С территории Украины продолжаются бессмысленные провокации. Вчера, 25 августа, мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды", - говорится в сообщении ведомства.

«Предварительная картина оставленных следов свидетельствует о том, что неизвестный пересек границу с украинской территории», - отмечается в сообщении.

В Госпогранкомитете РБ подобные действия почему-то расценивают как «нелепую попытку вызвать ответную реакцию белорусских пограничников».