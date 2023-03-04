Последнее обновление: 04.03.2023 09:55

Украина сооружает новую линию противотанковых рвов на границе с Беларусью

Украина укрепляет границу с Беларусью за счет возведения второй линии противотанковых рвов в Ровненской области.

"На границе с Беларусью кипит работа. Мы ежедневно строим фортификационные и инженерные сооружения. Копаем вторую линию противотанковых рвов и возводим заграждения, используя специальные бетонные конструкции - тетраэдры", - сообщил в пятницу глава местной областной администрации Виталий Коваль.

Ранее, Верховная рада расширила пограничную полосу отчуждения вдоль границы с Россией и Беларусью до двух километров.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование