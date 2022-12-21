Последнее обновление: 21.12.2022 10:33

Власти Беларуси закрыли приграничную зону в Гомельской области

Белорусские власти «временно» ограничили «въезд, временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области.

Согласно постановлению Совмина РБ № от декабря 2022 года, указанный запрет не распространяется на физических лиц, следующих в пограничную полосу: для выполнения трудовых (служебных) обязанностей; к месту жительства (месту пребывания) и обратно; к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно.

Посещение запретной зоны возможно «в исключительных случаях с разрешения Председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица».

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