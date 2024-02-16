КГБ Беларуси уточнил детали задержания диверсантов на границе с Украиной

КГБ Беларуси задержал трех «диверсантов» в Лельчицком районе в результате чекистско-военной операции - это граждане Украины, отец и сын Сергей и Павел Кабарчуки и белорус Виталий Власюк.

«В ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе было зафиксировано нарушение группой граждан государственной границы Беларуси со стороны Украины. В результате проведения поисковых мероприятий отдельные из них задержаны», – говорится в сообщении КГБ.

«У задержанных были обнаружены взрывные устройства и иные средства поражения. Было принято решение о введении режима контртеррористической операции на территории Лельчицкого района. Район был блокирован. Была проведена чекистская военная операция, в результате которой в приграничье задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, состоящей из граждан Украины, Беларуси и их пособников», – сказано в сообщении.

Сергей Кабарчук по кличке «Батлер» родился в 1963 году, проживает в Ковельском районе Волынской области, является бывшим сотрудником Государственной пограничной службы Украины, после увольнения занимался контрабандной деятельностью вместе с сыновьями Богданом 1997 года рождения и Павлом 1993 года рождения («Батлеры малые»). Виталий Власюк родился в 1970 году, живет в Бресте, сообщило КГБ.

«Переносимые членами диверсионно-разведывательной группы взрывные устройства предназначались для совершения терактов прежде всего на территории России и Беларуси. Установлено, что заброска ДРГ в Беларусь через границу организована Службой безопасности Украины, сотрудники которой совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности», - утверждает КГБ РБ.