Последнее обновление: 15.08.2023 18:52

Власти Беларуси ликвидировали Объединенную гражданскую партию

Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Минюста о ликвидации Объединенной гражданской партии.

"15 августа 2023 года решением Верховного суда Республики Беларусь ликвидирована Объединенная гражданская партия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Объединенная гражданская партия была зарегистрирована в ноябре 1995 года. Действующий лидер ОГП Николай Козлов в ноябре 2022 года был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за организацию и участие после президентских выборов 2020 года в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

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