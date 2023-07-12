Последнее обновление: 12.07.2023 13:07

Власти Беларуси отказали партии БСДП (Грамада) в перерегистрации

Минюст Беларуси отказал в перерегистрации Белорусской социал-демократической партии (Грамада), сообщил председатель партии Игорь Борисов.

Он также перечислил основания для отказа в перерегистрации. В частности, заявленная численность партии составляет 1 141 человек вместо требуемых законодательством 5 000.

Кроме того, ЦК БСДП отказался принять изменения в устав партии в соответствии с новой редакцией закона. При подаче документов на перерегистрацию не были предоставлены список членов партии и оригиналы регистрационного удостоверения и Положения о БСДП.

Борисов сообщил, что руководство партии намерено обжаловать отказа Минюста в установленный законодательством месячный срок.

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