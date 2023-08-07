Последнее обновление: 07.08.2023 13:17

Власти Беларуси ликвидируют Объединенную гражданскую партию

Верховный суд Беларуси 15 августа рассмотрит иск Минюста РБ о ликвидации Объединенной гражданской партии (ОГП), сообщается на сайте суда.

Объединенная гражданская партия была зарегистрирована в ноябре 1995 года. Лидер партии Николай Козлов в ноябре 2022 года был приговорен к 2,5 года лишения свободы за организацию и участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, после президентских выборов 2020 года.

Власти РБ 27 и 31 июля ликвидировали соответственно оппозиционные партии "Зеленые" и "Белорусская социал-демократическая Грамада".

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