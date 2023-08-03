Последнее обновление: 03.08.2023 13:46

Моравецкий: Цель «Вагнера» в Беларуси - дестабилизация восточного фланга НАТО

Наемники российской ЧВК «Вагнер» были переброшены в Беларусь с целью дестабилизации восточного фланга НАТО, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Он также добавил, что, по оценкам Польши и соседней Литвы, в Беларуси находится около 4000 наемников из группы ЧВК «Вагнер», которых можно использовать для провокаций.

«Мы должны быть готовы к тому, что число провокаций будет расти», – сказал Моравецкий после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Группа Вагнера чрезвычайно опасна, и подразделения этой группы перебрасываются на восточный фланг НАТО, чтобы дестабилизировать ее», – сказал премьер Польши.

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