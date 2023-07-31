Польша пока не раскусила план Лукашенко на счет «Вагнера»

Польские службы знают, где находятся и чем занимаются прибывшие в Беларусь члены ЧВК "Вагнер", поскольку они отслеживают их перемещение, но возможные замыслы Лукашенко в отношении российских наемников пока не ясны.

Об этом в интервью PAP заявил замминистра внутренних дел и администрации Мацей Васик.

"Мы мониторим эту ситуацию. У них есть специальное место в центре Беларуси, на полигоне, где у них главный лагерь пребывания. Конечно же, они появляются и в других местах якобы для учений. Их цели точно не известны, но польские службы мониторят передвижения "вагнеровцев" в Беларуси", – рассказал замминистра.

Он добавил, что бойцы группы Вагнера явно прибыли в Беларусь "не в отпуск".

"Они там для чего-то. Остается вопрос, для чего их использует Лукашенко, с участием Путина или без него", – отметил Мацей Васик, напомнив также, что члены ЧВК получают высокую оплату за пребывание в рядах группы.

"Лукашенко явно хочет их использовать. Это может быть либо менее опасный сценарий для Польши или других соседей, или более опасный. Мы этого сценария не знаем, и поэтому должны отслеживать эту ситуацию очень пристально", – добавил он.