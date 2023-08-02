Последнее обновление: 02.08.2023 11:15

Польша готова к адекватным ответам на возможные угрозы со стороны Беларуси

Польша готова адекватно ответить на потенциальные угрозы со стороны Беларуси, заявил замминистра нацобороны Войчех Скуркевич, комментируя нарушение границы белорусскими военными вертолетами.

"Мы отдаем себе отчет в том, кто является противником на нашей восточной границе. Если такие ситуации будут происходить и будет эскалация, то наши действия будут адекватны потенциальным угрозам", - заявил Скуркевич в интервью Польскому радио.

Инцидент с вертолетами Скуркевич охарактеризовал как "провокацию, направленную против Польши и НАТО".

В свою очередь МИД Польши выразил Беларуси решительный протест из-за инцидента с вертолетами, вызвав «на ковер» Временного поверенного в делах Беларуси.

«Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также является замешанной в этой войне», — сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньски в эфире RMF FM.

Он также подчеркнул, что белорусской стороне были переданы и другие претензии. В частности, Варшава отметила снижение уровня безопасности на границе из-за перемещения в Беларусь наемников ЧВК Вагнера, а также из-за продолжающихся попыток мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

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