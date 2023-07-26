Банки Молдовы перестали работать с российской системой "Юнистрим"

Банки Молдовы прекратили работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим", ранее с ней работали три молдавских банка, среди которых крупнейший в стране Moldova-Agroindbank, а также Fincombank и Energbank.

В службе поддержки "Юнистрима" "Интерфаксу" сообщили, что система работает только с Fincombank и приднестровскими банками. Однако в поддержке Fincombank в свою очередь сообщили, что работа с "Юнистримом" приостановлена, а с сайта банка исчезли данные о возможностях перевода через эту платежную систему.

Через приднестровские банки переводы доступны. В регионе работают три банка, не входящие в банковскую систему Молдовы и неподконтрольные регуляторам Молдовы.

Ранее сообщалось, что работу с платежной системой, банк-оператор которой подпал под санкции США, приостановили некоторые банки в Кыргызстане, Грузии и Армении, а также казахстанский почтовый оператор "Казпочта".

США 20 июля ввели блокирующие санкции против банка "Юнистрим" и еще четырех российских кредитных организаций. Параллельно OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября). Позже банк "Юнистрим" заявил, что разработал инфраструктурное решение, благодаря которому сможет продолжить работу с партнерами.