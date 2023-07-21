Путин и Лукашенко проведут встречу 23 июля

Лукашенко на выходные улетает в Россию с рабочим визитом, где 23 июля встретится с Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Лукашенко утверждают, что во время встречи будут обсуждаться «вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и многое другое".