Последнее обновление: 25.06.2023 18:37

Лукашенко в воскресенье звонил Путинe и.. Назарбаеву

Лукашенко в воскресенье утром снова созвонился с Путиным, что стало их третьим за прошедшие сутки телефонным разговором.

«Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой, Владимиром Путиным», - сообщила пресс-служба Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко обсудил события в РФ с экс-президентом Казахстана Назарбаевым.

«…во второй половине дня состоялся телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения», - сказано в сообщении.

Пресс-служба не уточняет, почему Лукашенко звонил Назарбаеву, а не Токаеву.

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование