Путин позвонил Лукашенко и Токаеву

Путин на фоне устроенного главарем ЧВК «Вагнер» военного мятежа позвонил Лукашенко, Токаеву и Мирзиееву.

«Путин позвонил сегодня утром Лукашенко, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», - сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития», - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Кремль позже сообщил, что Путин провел телефонные разговоры с Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Путин проинформировал своих собеседников о ситуации", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.