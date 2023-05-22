Тихановская озвучила план вывода Беларуси из-под влияния РФ

Светлана Тихановская в своем выступление на парламентской ассамблее НАТО в минувшее воскресенье озвучила план вывода Беларуси из-под российского влияния.

План состоит из пяти этапов или шагов.

«Вместе с демократическими силами Беларуси мы разработали план из пяти шагов. Я прошу вас поддержать их», - заявила Тихановская.

Согласно плану, Беларусь должна выйти из Союзного государства с Россией (1) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и двустороннего военного союза с Россией (2), ообщает пресс-служба ПА НАТО.

«Мы не должны быть в военном союзе с агрессором. Каждый российский солдат должен немедленно покинуть Беларусь. Незаконное военное присутствие России в Беларуси представляет угрозу не только для нашей страны, но и для других государств», - утверждает Тихановская.

Также, Беларуси следует «нормализовать отношения с другими соседями и начать широкое региональное сотрудничество, особенно с Украиной, Польшей и странами Балтии» (3), и работать над расширением сотрудничества с европейскими институтами и государствами-членами ЕС: Беларусь должна вступить в Совет Европы и разработать долгосрочную стратегию сотрудничества с Европейским Союзом (4).

«В-пятых, демократическая Беларусь станет надежным и ответственным международным партнером. Мы примем новую Конституцию, которая не допустит появления в Беларуси нового тиранического режима, и построим демократические институты, исключающие злоупотребление властью», - перечислила Тихановская.

Помимо этого она высказалась за сохранение за Беларусью статуса безъядерной державы.

«Необходимо предотвратить планы Путина по размещению ядерного оружия в Беларуси. Его размещение противоречит конституционному безъядерному статусу Беларуси. Кроме того, так Россия надолго обеспечит контроль над Беларусью. Этого не должно происходить. Суверенитет Беларуси может оказаться под смертельной угрозой. Под угрозой окажется и европейская безопасность, не говоря уже о безопасности Украины», - отметила Тихановская.