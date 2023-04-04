Последнее обновление: 04.04.2023 17:31

Лукашенко улетит в Москву на встречу с Путиным заседание ВГС

Лукашенко уезжает в Россию с рабочим визитом, который продлится 5-6 апреля, сообщила его пресс-служба.

«5 апреля, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней лидеры стран обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС. Импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будут и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности», - говорится в сообщении.

На следующий день, 6 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России.

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