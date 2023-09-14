Последнее обновление: 14.09.2023 11:56

Лукашенко улетел на переговоры с Путиным

Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где проведет переговоры с Путиным, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Центральной частью визита станут переговоры с … Путиным, которые пройдут 15 сентября, их … запланировали ранее в соответствии с графиком встреч», - говорится в сообщении.

Главными темами переговоров названы «международная повестка и региональная проблематика», а также «совместные задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа сфере импортозамещения».

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование