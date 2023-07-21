Новая Зеландия расширила санкции против Беларуси

Новая Зеландия расширила санкции против в Беларуси и России в связи с военной агрессией РФ против Украины.

"Новая Зеландия выступает в поддержку Украины и осуждает российских граждан и предприятия, способствующие действиям России", - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Нанаии Махуты.

В санкционный список включены также 11 предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые "разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии, используемые Россией для ведения войны против Украины".

Санкции вводятся в отношении трех российских граждан, "вовлеченных в разлучение украинских детей со своими семьями и их депортацию в Россию", и трех граждан Беларуси.

«Беларусь активно поддерживает Россию, которая продолжает нарушать международное право и подрывать международный мир и безопасность, — то самое, что обязана защищать и поддерживать как член Совета Безопасности ООН. Белорусский режим подтвердил, что контролируемое Россией ядерное оружие размещено на его территории, которая граничит с Украиной. Новая Зеландия решительно выступает против распространения и совместного использования ядерного оружия и рассматривает этот шаг как прямую угрозу Украине, ее соседним союзникам и дальнейшую попытку дестабилизировать регион», — заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

Санкции введены против «Банк Дабрабыт», «Белинвестбанка» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Также под ограничения попали входящие в состав холдинга «Белинвестбанка» ООО «Белинвест-инжиниринг», ЗАО «Белбизнеслизинг» и компания «Сохра», которая занимается продвижением, реализацией и сервисным обслуживанием продукции предприятий РБ на зарубежных рынках.