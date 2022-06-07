Новая Зеландия ввела санкции против "Газпрома" и шести белорусских компаний

Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении ряда российских и белорусских государственных предприятий и оборонных структур.

Об этом во вторник сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

"Компании контролируются правительством Путина и имеют стратегическое значение для России", - указала Махута в заявлении, отметив, что в новый санкционный список включены 38 российских и шесть белорусских организаций, передает ТАСС.

Министр отметила, что под новые ограничения подпадает "крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов России от продажи газа - компания "Газпром". "Мы также ввели санкции против организаций, которые производят оружие и создают военные и оборонные технологии, являясь частью военно-промышленного комплекса России", - уточнила она.