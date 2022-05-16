Новая Зеландия ввела санкции в отношении белорусских чиновников и предприятий ОПК

Новая Зеландия в понедельник ввела санкции в отношении ряда представителей руководства Беларуси, говорится в сообщении, размещенном на информационном сайте новозеландского правительства.

"Санкции затрагивают 27 представителей властей Белоруссии и оборонных предприятий, которые поддерживают действия России на Украине", - отмечается в тексте, передает Интерфакс.

Среди тех, кого новозеландские власти включили в санкционные списки, фигурируют и 12 граждан Беларуси, в отношении которых в марте ввели запрет на посещение страны.