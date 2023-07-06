Беларусь подпишет соглашения со странами ЕАЭС о признании банковских гарантий

Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений с Россией и государствами - членами ЕАЭС о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

«Данными международными договорами закрепляются механизмы взаимного признания банковских гарантий при осуществлении закупок, а также определяются требования к гарантам и банковским гарантиям», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Подписание Соглашения с Россией позволит отечественным предприятиям использовать белорусские банковские гарантии в этой стране, а последующее подписание международного договора в рамках ЕАЭС - в иных государствах-членах. Это будет способствовать доступу белорусских субъектов хозяйствования к участию в закупках в иностранных государствах и сокращению расходов на получение банковских гарантий», - также сказано в комментарии.