Беларусь и Россия договорились о взаимном допуске автотехники к тендерам без согласования

Беларусь и Россия в ближайшее время на уровне декрета Союзного государства подпишут соглашение о взаимном допуске автотехники к конкурсам и тендерам без процедур предварительного согласования, сообщил посол РБ в России Дмитрий Крутой на встрече с мэром Архангельска Дмитрием Моревым.

"На предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства планируется подписать соответствующий декрет. И потом - на уровень правительств. Как раз обменяемся программами (льготирование, субсидирование, лизинговые схемы) и уже надеемся, что и российская техника у нас, и белорусская в России хотя бы будет допущена до конкурсов без процедур согласования", - сказал Крутой, которого цитируют российские СМИ.

Посол также сообщил, что Беларусь и Архангельск обсуждают возможность выпуска в Архангельске автотехники на основе шасси МАЗ, ведутся поиски площадки, инфраструктуры и обсуждаются объемы производства.