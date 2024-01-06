Беларусь ратифицировала соглашение с РФ о признании банковских гарантий при госзакупках

Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с РФ о признании банковских гарантий при совершении госзакупок.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, подписанное в городе Москве 28 сентября 2023 года", - говорится в законе.

Соглашение обеспечивает взаимное признание банковских гарантий, выдаваемых для участия в государственных или муниципальных закупках, осуществляемых заказчиком в другом государстве.