В Беларуси упрощается порядок закупок за счет собственных средств

Совмин Беларуси постановлением №337 от 26 мая 2022 года внес изменения в законодательство о закупках за счет собственных средств «в целях сокращения издержек и времени на проведение процедур закупок, в том числе для минимизации влияния внешних угроз на бесперебойную деятельность организаций».

В частности предусмотрено «предоставление права закупок оборудования, инструментов, сырья, материалов и комплектующих для собственного производства без учета требований постановления № 229 по перечню таких товаров, согласованному с государственным органом (организацией), в подчинении (составе, системе) которого находится закупающая организация», - говорится в комментарии МАРТ РБ.

Также, сокращается срок подачи предложений с 10 рабочих до 5 календарных дней и срок для заключения договора с 5 до 3 рабочих дней.

Предоставляется право выбора нескольких победителей и заключения нескольких договоров по результатам одной процедуры закупки (одного лота), а также возможность заключения дополнительного соглашения к договору вместо отдельного договора, если победителем признан поставщик, с которым ранее был заключен договор.

Кроме того, предоставляется право признания победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки и заключения с ним договора, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.

Также предусмотрены случаи, когда включение организаций в «реестр недобросовестных» не осуществляется. При этом МАРТ предоставлена компетенция определить и случаи досрочного исключения из такого реестра.