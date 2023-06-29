Отработанное ядерное топливо с БелАЭС будет храниться в Беларуси

Отработанное ядерное топливо с БелАЭС будет вывозиться на переработку в Россию с последующим возвратом в Беларусь продуктов переработки для хранения.

"Исходя из результатов проведенных исследований и оценок, предпочитаемым вариантом обращения с отработанным ядерным топливом был принят вариант его переработки в Российской Федерации с возвратом в Беларусь отходов переработки, включенных в стеклоподобную матрицу, содержащих радионуклиды цезиевой и стронциевой фракции с исключением долгоживущих радионуклидов", - рассказала на брифинге начальник управления технического сопровождения АЭС ГПО "Белэнерго" Надежда Зданевич.

По ее словам, данный подход был положен в основу меправсоглашения Беларуси и России об обращении с ядерным топливом. В настоящее время ведется активная работа по реализации положений документа.

"Разработан проект постановления Совета Министров, которым предусматривается установление уполномоченных организаций в области обращения с радиоактивными отходами, которые мы будем получать после переработки в России, и порядок принятия решений Министерства энергетики о вывозе отработанного ядерного топлива на переработку в Россию", - сообщила она.